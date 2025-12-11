Dubbla nollor när Panathinaikos tog emot Viktoria Plzen
- 0–0 mellan Panathinaikos och Viktoria Plzen
- Panathinaikos nu 15:e, Viktoria Plzen på 14:e plats
- Ferencvaros nästa för Panathinaikos
Matchen på på Apostolos Nikolaidis på torsdagen blev målfattig. Varken hemmalaget Panathinaikos eller gästande Viktoria Plzen lyckades få till det i avsluten och mötet i Europa League slutade mållös, 0-0.
Panathinaikos–Viktoria Plzen – mål för mål
Panathinaikos har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Viktoria Plzen har två vinster och tre oavgjorda och 5–1 i målskillnad.
För hemmalaget betyder resultatet 15:e plats i tabellen. Viktoria Plzen är på 14:e plats.
Nästa motstånd för Panathinaikos är Ferencvaros. Lagen möts torsdag 22 januari 21.00.
Panathinaikos–Viktoria Plzen 0–0
Europa League, Apostolos Nikolaidis
Varningar, Panathinaikos: Filip Djuricic, Ahmed Touba, Anass Zaroury. Viktoria Plzen: Vaclav Jemelka, Sampson Dweh, Florian Wiegele.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Panathinaikos: 2-1-2
Viktoria Plzen: 2-3-0
Nästa match:
Panathinaikos: Ferencváros TC, borta, 22 januari 21.00
