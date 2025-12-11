Dubbla nollor när Panathinaikos tog emot Viktoria Plzen

0–0 mellan Panathinaikos och Viktoria Plzen

Panathinaikos nu 15:e, Viktoria Plzen på 14:e plats

Ferencvaros nästa för Panathinaikos

Matchen på på Apostolos Nikolaidis på torsdagen blev målfattig. Varken hemmalaget Panathinaikos eller gästande Viktoria Plzen lyckades få till det i avsluten och mötet i Europa League slutade mållös, 0-0.

Panathinaikos–Viktoria Plzen – mål för mål

Panathinaikos har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Viktoria Plzen har två vinster och tre oavgjorda och 5–1 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet 15:e plats i tabellen. Viktoria Plzen är på 14:e plats.

Nästa motstånd för Panathinaikos är Ferencvaros. Lagen möts torsdag 22 januari 21.00.

Panathinaikos–Viktoria Plzen 0–0

Europa League, Apostolos Nikolaidis

Varningar, Panathinaikos: Filip Djuricic, Ahmed Touba, Anass Zaroury. Viktoria Plzen: Vaclav Jemelka, Sampson Dweh, Florian Wiegele.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Panathinaikos: 2-1-2

Viktoria Plzen: 2-3-0

Nästa match:

Panathinaikos: Ferencváros TC, borta, 22 januari 21.00