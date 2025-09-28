Prenumerera

Logga in

Dubbla nollor när Pisa tog emot Fiorentina

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Matchen på på söndagen blev målfattig. Varken hemmalaget Pisa eller gästande Fiorentina lyckades få till det i avsluten, och mötet i Serie A slutade mållös, 0-0.

Pisa–Fiorentina – mål för mål

Pisa har två oavgjorda och tre förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Fiorentina har tre oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad.

Den 22 februari möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Fiorentina är Roma. Lagen möts söndag 5 oktober 15.00.

Pisa–Fiorentina 0–0

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt