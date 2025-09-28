Dubbla nollor när Pisa tog emot Fiorentina

Matchen på på söndagen blev målfattig. Varken hemmalaget Pisa eller gästande Fiorentina lyckades få till det i avsluten, och mötet i Serie A slutade mållös, 0-0.

Pisa–Fiorentina – mål för mål

Pisa har två oavgjorda och tre förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Fiorentina har tre oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad.

Den 22 februari möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Fiorentina är Roma. Lagen möts söndag 5 oktober 15.00.

Pisa–Fiorentina 0–0