Dubbla nollor när Real Oviedo tog emot Mallorca

0–0 mellan Real Oviedo och Mallorca

Real Oviedo nu 19:e, Mallorca på 15:e plats

Sevilla nästa för Real Oviedo

Matchen på på fredagen blev målfattig. Varken hemmalaget Real Oviedo eller gästande Mallorca lyckades få till det i avsluten och mötet i La Liga slutade mållös, 0-0.

Real Oviedo–Mallorca – mål för mål

I den 89:e minuten fick Real Oviedo Santi Cazorla utvisad.

Real Oviedo åkte på en utvisning på tilläggstid när Federico Vinas fick lämna planen.

Real Oviedo har tre oavgjorda och två förluster och 0–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mallorca har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–7 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet 19:e plats i tabellen. Mallorca är på 15:e plats.

Lagen möts på nytt den 24 maj.

Nästa motstånd för Mallorca är Elche. Lagen möts lördag 13 december 16.15.

Real Oviedo–Mallorca 0–0

La Liga

Varningar, Mallorca: Samu Costa.

Utvisningar, Real Oviedo: Santi Cazorla, Federico Vinas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Oviedo: 0-3-2

Mallorca: 1-2-2

Nästa match:

Mallorca: Elche, hemma, 13 december