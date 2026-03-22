Dubbla nollor när Rennes tog emot Metz
- Rennes och Metz kryssade
- Brest nästa motstånd för Rennes
- Rennes tog poäng efter förlusten senast
Matchen på på Roazhon Park på söndagen blev målfattig. Varken hemmalaget Rennes eller gästande Metz lyckades få till det i avsluten och mötet i Ligue 1 herr slutade mållös, 0-0.
Rennes–Metz – mål för mål
Rennes har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 9–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Metz har en oavgjord och fyra förluster och 3–11 i målskillnad.
Säsongens första möte lagen emellan vann Rennes med 1–0.
Nästa motstånd för Rennes är Brest. Lagen möts lördag 4 april 19.00 på Stade Francis le Ble.
Rennes–Metz 0–0
Ligue 1 herr, Roazhon Park
Varningar, Rennes: Anthony Rouault. Metz: Sadibou Sane, Alpha Toure, Terry Yegbe.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rennes: 3-1-1
Metz: 0-1-4
Nästa match:
Rennes: Brest, borta, 4 april 19.00
