Dubbla nollor när Viktoria Plzen tog emot Freiburg
- Viktoria Plzen och Freiburg kryssade
- Viktoria Plzen nu 13:e, Freiburg på femte plats
- Panathinaikos blir nästa motstånd för Viktoria Plzen
Matchen på på torsdagen blev målfattig. Varken hemmalaget Viktoria Plzen eller gästande Freiburg lyckades få till det i avsluten och mötet i Europa League slutade mållös, 0-0.
Viktoria Plzen–Freiburg – mål för mål
Viktoria Plzen har två segrar och tre oavgjorda och 6–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Freiburg har tre vinster och två oavgjorda och 8–3 i målskillnad.
Det här betyder att Viktoria Plzen nu ligger på 13:e plats i tabellen och Freiburg är på femte plats.
Nästa motstånd för Freiburg är Salzburg. Lagen möts torsdag 11 december 21.00 på Europa-Park-Stadion.
Viktoria Plzen–Freiburg 0–0
Europa League
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Viktoria Plzen: 2-3-0
Freiburg: 3-2-0
Nästa match:
Freiburg: FC Salzburg, hemma, 11 december
