Dubbla nollor när Viktoria Plzen tog emot Freiburg

Viktoria Plzen och Freiburg kryssade

Viktoria Plzen nu 13:e, Freiburg på femte plats

Panathinaikos blir nästa motstånd för Viktoria Plzen

Matchen på på torsdagen blev målfattig. Varken hemmalaget Viktoria Plzen eller gästande Freiburg lyckades få till det i avsluten och mötet i Europa League slutade mållös, 0-0.

Viktoria Plzen–Freiburg – mål för mål

Viktoria Plzen har två segrar och tre oavgjorda och 6–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Freiburg har tre vinster och två oavgjorda och 8–3 i målskillnad.

Det här betyder att Viktoria Plzen nu ligger på 13:e plats i tabellen och Freiburg är på femte plats.

Nästa motstånd för Freiburg är Salzburg. Lagen möts torsdag 11 december 21.00 på Europa-Park-Stadion.

Viktoria Plzen–Freiburg 0–0

Europa League

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Viktoria Plzen: 2-3-0

Freiburg: 3-2-0

Nästa match:

Freiburg: FC Salzburg, hemma, 11 december