Dynamo Kiev säkrade segern mot Maccabi Tel Aviv
- Dynamo Kiev segrade – 1–0 mot Maccabi Tel Aviv
- Eduardo Guerrero matchvinnare för Dynamo Kiev
- Dynamo Kievs starka defensiv briljerade
Dynamo Kiev har vunnit matchserien mot Maccabi Tel Aviv i Europa League Play off efter segern på hemmaplan med 1–0 (1–0) i andra matchen. Därmed vann Dynamo Kiev serien med 1-1.
Eduardo Guerrero stod för Dynamo Kievs avgörande mål efter fem minuter.
Dynamo Kiev–Maccabi Tel Aviv – mål för mål
Dynamo Kiev–Maccabi Tel Aviv 1–0 (1–0)
Europa League Play off, Arena Lublin
Mål: 1–0 (5) Eduardo Guerrero.
Varningar, Dynamo Kiev: Andriy Yarmolenko. Maccabi Tel Aviv: Issouf Sissokho, Kristijan Belic.
