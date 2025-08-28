Dynamo Kiev säkrade segern mot Maccabi Tel Aviv

Dynamo Kiev segrade – 1–0 mot Maccabi Tel Aviv

Eduardo Guerrero matchvinnare för Dynamo Kiev

Dynamo Kievs starka defensiv briljerade

Dynamo Kiev har vunnit matchserien mot Maccabi Tel Aviv i Europa League Play off efter segern på hemmaplan med 1–0 (1–0) i andra matchen. Därmed vann Dynamo Kiev serien med 1-1.

Eduardo Guerrero stod för Dynamo Kievs avgörande mål efter fem minuter.

Dynamo Kiev–Maccabi Tel Aviv – mål för mål

Dynamo Kiev–Maccabi Tel Aviv 1–0 (1–0)

Europa League Play off, Arena Lublin

Mål: 1–0 (5) Eduardo Guerrero.

Varningar, Dynamo Kiev: Andriy Yarmolenko. Maccabi Tel Aviv: Issouf Sissokho, Kristijan Belic.