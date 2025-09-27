Ebba Costow avgjorde när Gamla Upsala SK Dam sänkte BK Häcken Utveckling
- Gamla Upsala SK Dam vann med 1–0 mot BK Häcken Utveckling
- Ebba Costow avgjorde för Gamla Upsala SK Dam
- Andra raka förlusten för BK Häcken Utveckling
Målet i andra halvleken blev matchens enda. Gamla Upsala SK Dam vann med 1–0 (0–0) hemma mot BK Häcken Utveckling i Elitettan.
Gamla Upsala SK Dam–BK Häcken Utveckling – mål för mål
Båda lagen har nu en seger, en oavgjord och tre förluster på de senaste fem matcherna, Gamla Upsala SK Dam med 3–8 och BK Häcken Utveckling med 5–11 i målskillnad. Det här var Gamla Upsala SK Dams fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också BK Häcken Utvecklings andra uddamålsförlust.
Nästa motstånd för Gamla Upsala SK Dam är Mallbacken. Lagen möts lördag 4 oktober 16.00 på Strandvallen Coop Arena. BK Häcken Utveckling tar sig an Jitex BK borta fredag 3 oktober 19.00.
Gamla Upsala SK Dam–BK Häcken Utveckling 1–0 (0–0)
Elitettan, Studenternas
Mål: 1–0 (86) Ebba Costow.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Gamla Upsala SK Dam: 1-1-3
BK Häcken Utveckling: 1-1-3
Nästa match:
Gamla Upsala SK Dam: Mallbackens IF Sunne, borta, 4 oktober
BK Häcken Utveckling: Jitex BK, borta, 3 oktober
