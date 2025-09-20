Ebba Holmström och Litéa Karlsson bakom Gefles seger
- Gefle-seger med 2–0 mot IFK Lidingö
- Gefles femte seger på de senaste sex matcherna
- Andra raka segern för Gefle
Ett mål var av Ebba Holmström och Litéa Karlsson låg bakom Gefles seger med 2–0 (1–0) på bortaplan mot IFK Lidingö i division 1 norra dam.
IFK Lidingö hade inför matchen sju matcher i rad utan förlust.
IFK Lidingö–Gefle – mål för mål
IFK Lidingö har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Gefle har fyra vinster och en förlust och 13–4 i målskillnad.
Med fyra omgångar kvar är IFK Lidingö på femte plats i tabellen medan Gefle är på andra plats.
Lördag 27 september möter IFK Lidingö IFK Östersund borta 16.00 och Gefle möter Sollentuna hemma 13.00.
