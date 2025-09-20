Prenumerera

Logga in

Ebba Holmström och Litéa Karlsson bakom Gefles seger

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Gefle-seger med 2–0 mot IFK Lidingö

  • Gefles femte seger på de senaste sex matcherna

  • Andra raka segern för Gefle

Ett mål var av Ebba Holmström och Litéa Karlsson låg bakom Gefles seger med 2–0 (1–0) på bortaplan mot IFK Lidingö i division 1 norra dam.

IFK Lidingö hade inför matchen sju matcher i rad utan förlust.

IFK Lidingö–Gefle – mål för mål

IFK Lidingö har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Gefle har fyra vinster och en förlust och 13–4 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är IFK Lidingö på femte plats i tabellen medan Gefle är på andra plats.

Lördag 27 september möter IFK Lidingö IFK Östersund borta 16.00 och Gefle möter Sollentuna hemma 13.00.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt