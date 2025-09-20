Ebba Holmström och Litéa Karlsson bakom Gefles seger

Gefle-seger med 2–0 mot IFK Lidingö

Gefles femte seger på de senaste sex matcherna

Andra raka segern för Gefle

Ett mål var av Ebba Holmström och Litéa Karlsson låg bakom Gefles seger med 2–0 (1–0) på bortaplan mot IFK Lidingö i division 1 norra dam.

IFK Lidingö hade inför matchen sju matcher i rad utan förlust.

IFK Lidingö–Gefle – mål för mål

IFK Lidingö har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Gefle har fyra vinster och en förlust och 13–4 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är IFK Lidingö på femte plats i tabellen medan Gefle är på andra plats.

Lördag 27 september möter IFK Lidingö IFK Östersund borta 16.00 och Gefle möter Sollentuna hemma 13.00.