Ebba Sterner målskytt när IFK Östersund sänkte Huge

IFK Östersund vann med 1–0 mot Huge

Andra raka segern för IFK Östersund

Seger nummer 9 för IFK Östersund

Målet i andra halvleken av Ebba Sterner blev matchens enda när IFK Östersund vann med 1–0 (0–0) hemma mot Huge i division 1 norra dam.

Huges huvudtränare Daniel Moffatt tyckte så här om matchen:

– Vi gör en väldigt bra prestation mot ett starkt Östersund. Dom flyttar boll och rör sig väldigt bra men vi klarar att hålla tätt ända till minut 87. Tungt att släppa in målet så sent men sett till hela matchen är de bättre än oss.

IFK Östersund–Huge – mål för mål

IFK Östersund har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Huge har en vinst och fyra förluster och 7–13 i målskillnad. Det här var IFK Östersunds nionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Huges fjärde uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, IFK Östersund på femte plats och Huge på 13:e plats.

I nästa match, lördag 30 augusti, har IFK Östersund Täby FK borta på Tibblevallen 12.00, medan Huge spelar hemma mot Gefle 13.00.