Edgar Sarkis Navassardian tvåmålsskytt när Rosengård vann mot IFK Skövde

Rosengård vann med 3–2 mot IFK Skövde

Rosengårds avgörande i 90:e minuten.

Edgar Sarkis Navassardian tvåmålsskytt för Rosengård

Det blev Rosengård som vann matchen hemma mot IFK Skövde i Ettan södra herr på lördagen. 3–2 (2–0) slutade matchen.

– Första halvlek, det är bara Rosengård från början till slut. Många målchanser, dominerade stort. 1–0 Edgar fin framspelad av Malaj 2–0 Edgar på egen hand. Första 20 av andra också bara Rosengård. Det är närmare 3–0 än 2–1. Tyvärr gör IFK 2–1 från ingenstans. Resten av matchen trycker på IFK och gör 2–2 i minut 92. I 93 gör Mattias 3–2 Helt rättvist seger, kommenterade Rosengårds tränare Halda Kabil efter matchen.

Mattias Andersson slog till på stopptid och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Mattias Andersson matchvinnare för Rosengård

Rosengård tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Edgar Sarkis Navassardian.

Rosengård gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen, återigen genom Edgar Sarkis Navassardian. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Axel Axelsson och reducerade åt IFK Skövde.

Kvitteringen kom på övertid, när Edvin Eriksson slog till och gjorde mål för IFK Skövde.

Det matchavgörande målet för Rosengård kom direkt därefter när Mattias Andersson på stopptid gjorde 3–2.

Det här var Rosengårds sjunde uddamålsseger den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Rosengård nu ligger på fjärde plats. IFK Skövde är på 16:e och sista plats.

Lagens första möte för säsongen vann FC Rosengård 1917 med 2–1.

Nästa motstånd för Rosengård är FC Trollhättan. Lagen möts lördag 23 augusti 16.00 på Rosengårds IP.

Rosengård–IFK Skövde 3–2 (2–0)

Ettan södra herr, Rosengårds IP

Mål: 1–0 (43) Edgar Sarkis Navassardian, 2–0 (44) Edgar Sarkis Navassardian, 2–1 (63) Axel Axelsson, 2–2 (90) Edvin Eriksson, 3–2 (90) Mattias Andersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rosengård: 3-1-1

IFK Skövde: 0-2-3

Nästa match:

Rosengård: FC Trollhättan, hemma, 23 augusti