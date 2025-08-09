Efter fem förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Team TG
- Team TG vann med 3–1 mot Gamla Upsala SK Dam
- Ebba Grenholm avgjorde för Team TG
- Team TG:s tredje seger för säsongen
Matchen mellan Gamla Upsala SK Dam och Team TG på Studenternas slutade 1–3 (0–1). Ett skönt trendbrott för Team TG. Laget hade före lördagens bortamatch fem förluster i rad i Elitettan.
Sunnanå nästa för Team TG
Team TG gjorde första målet. Moa Våglund slog till, redan i 20:e minuten. I 54:e minuten slog Tilde Ahlén till, och kvitterade för Gamla Upsala SK Dam.
I den 74:e minuten gav Ebba Grenholm Team TG ledningen igen.
Emelie Dahlin ökade Team TG:s ledning med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–3.
I tabellen innebär det här att Team TG nu ligger på elfte plats. Gamla Upsala SK Dam är på åttonde plats. Gamla Upsala SK Dam var tolva i tabellen för 14 dagar sedan, men har fått ett lyft.
Gamla Upsala SK Dam tar sig an Umeå i nästa match borta söndag 17 augusti 12.00. Team TG möter Sunnanå borta fredag 15 augusti 19.00.
Gamla Upsala SK Dam–Team TG 1–3 (0–1)
Elitettan, Studenternas
Mål: 0–1 (20) Moa Våglund, 1–1 (54) Tilde Ahlén, 1–2 (74) Ebba Grenholm, 1–3 (76) Emelie Dahlin.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Gamla Upsala SK Dam: 3-0-2
Team TG: 1-0-4
Nästa match:
Gamla Upsala SK Dam: Umeå IK FF, borta, 17 augusti
Team TG: Sunnanå SK, borta, 15 augusti
