Efter fem raka segrar tog vinstsviten slut för Arsenal
- Oavgjort mellan Arsenal och Liverpool
- Arsenal nu första, Liverpool på fjärde plats
- Nottingham Forest blir nästa motstånd för Arsenal
Matchen mellan hemmalaget Arsenal och gästande Liverpool slutade 0–0. Det var första poängtappet sedan den 6 december för Arsenal. Därmed tog Arsenals svit med fem raka segrar i Premier League slut på torsdagen.
Det innebär nionde matchen i rad utan förlust för Liverpool.
Arsenal–Liverpool – mål för mål
Arsenal har fyra segrar och en oavgjord och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Liverpool har två vinster och tre oavgjorda och 6–4 i målskillnad.
Resultatet innebär att Arsenal fortsätter toppa tabellen och Liverpool ligger på fjärde plats i tabellen. Ett fint lyft för Liverpool som låg på tionde plats så sent som den 12 december.
I nästa match, lördag 17 januari möter Arsenal Nottingham Forest borta 18.30 medan Liverpool spelar hemma mot Burnley 16.00.
Arsenal–Liverpool 0–0
Premier League, Emirates Stadium
Varningar, Arsenal: Gabriel Martinelli, Mikel Arteta, Leandro Trossard. Liverpool: Ibrahima Konate, Alexis Mac Allister.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Arsenal: 4-1-0
Liverpool: 2-3-0
Nästa match:
Arsenal: Nottingham Forest FC, borta, 17 januari 18.30
Liverpool: Burnley FC, hemma, 17 januari 16.00
