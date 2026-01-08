Efter fem raka segrar tog vinstsviten slut för Arsenal

Oavgjort mellan Arsenal och Liverpool

Arsenal nu första, Liverpool på fjärde plats

Nottingham Forest blir nästa motstånd för Arsenal

Matchen mellan hemmalaget Arsenal och gästande Liverpool slutade 0–0. Det var första poängtappet sedan den 6 december för Arsenal. Därmed tog Arsenals svit med fem raka segrar i Premier League slut på torsdagen.

Det innebär nionde matchen i rad utan förlust för Liverpool.

Arsenal–Liverpool – mål för mål

Arsenal har fyra segrar och en oavgjord och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Liverpool har två vinster och tre oavgjorda och 6–4 i målskillnad.

Resultatet innebär att Arsenal fortsätter toppa tabellen och Liverpool ligger på fjärde plats i tabellen. Ett fint lyft för Liverpool som låg på tionde plats så sent som den 12 december.

I nästa match, lördag 17 januari möter Arsenal Nottingham Forest borta 18.30 medan Liverpool spelar hemma mot Burnley 16.00.

Arsenal–Liverpool 0–0

Premier League, Emirates Stadium

Varningar, Arsenal: Gabriel Martinelli, Mikel Arteta, Leandro Trossard. Liverpool: Ibrahima Konate, Alexis Mac Allister.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 4-1-0

Liverpool: 2-3-0

Nästa match:

Arsenal: Nottingham Forest FC, borta, 17 januari 18.30

Liverpool: Burnley FC, hemma, 17 januari 16.00