Efter sex raka segrar tog vinstsviten slut för Coventry

Matchen mellan hemmalaget Coventry och gästande Southampton slutade 1–2 (0–0). Det var första förlusten sedan den 7 februari för Coventry. Därmed tog Coventrys svit med sex raka segrar i Championship slut på lördagen.

Coventry–Southampton – mål för mål

Första halvlek blev mållös men efter pausen slog Flynn Downes till och gav Southampton ledningen. Kuryu Matsuki såg med fem minuter kvar att spela till att Southampton ökade ledningen framspelad av James Bree. Reduceringen till 1–2 kom på stopptid när Victor Torp slog till och gjorde mål på straff för Coventry. Mer än så blev det dock inte för Coventry.

I nästa match möter Coventry Swansea City borta på lördag 21 mars 18.15. Southampton möter Norwich City onsdag 18 mars 20.45 hemma.

Championship, Coventry Building Society Arena

Mål: 0–1 (48) Flynn Downes, 0–2 (85) Kuryu Matsuki (James Bree), 1–2 (90) Victor Torp.

Varningar, Coventry: Ellis Simms, Liam Kitching, Luke Woolfenden. Southampton: Daniel Peretz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 4-0-1

Southampton: 3-2-0

