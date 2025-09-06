Efter sex raka segrar tog vinstsviten slut för Värnamo

Rosengård vann med 2–1 mot Värnamo

Rosengårds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Seger nummer 8 för Rosengård

Matchen mellan hemmalaget Rosengård och gästande Värnamo slutade 2–1. Det var första förlusten sedan den 22 juni för Värnamo. Därmed tog Värnamos svit med sex raka segrar i division 1 södra dam slut på lördagen.

Segern var Rosengårds fjärde på de senaste fem matcherna.

Göteborg nästa för Rosengård

Det här var Rosengårds femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Värnamos andra uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Rosengård på sjätte plats och Värnamo på andra plats.

I nästa match, lördag 13 september 13.00, har Rosengård Göteborg borta på Valhalla, medan Värnamo spelar hemma mot Halmstad BK.