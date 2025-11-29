Efter tunga perioden: Ny seger för Sheffield United

Sheffield United vann med 3–2 mot Leicester

Sydie Peck matchvinnare för Sheffield United

Tredje raka segern för Sheffield United

Sheffield United spelar riktigt bra i Championship efter en tidigare tuff period. När laget mötte Leicester på bortaplan på King Power Stadium på lördagen kom tredje raka segern. Laget vann med 3–2 (3–0).

Leicester–Sheffield United – mål för mål

Gästande Sheffield United började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Tom Cannon till.

Laget ökade ledningen till 0–2 snabbt. I fjärde minuten slog Jairo Riedewald till.

0–3 kom i 32:a minuten när Sydie Peck slog till.

Direkt efter pausen nätade Stephy Mavididi och reducerade åt Leicester.

Leicester reducerade igen i 83:e minuten genom Jordan James. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Det här var Leicesters fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sheffield Uniteds tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Leicester nu ligger på 16:e plats i tabellen och Sheffield United är på 19:e plats. Ett fint lyft för Sheffield United som låg på 23:e plats så sent som den 7 november.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 januari.

Lördag 6 december spelar Leicester borta mot Derby County 13.30 och Sheffield United mot Stoke City hemma 16.00.

Leicester–Sheffield United 2–3 (0–3)

Championship, King Power Stadium

Mål: 0–1 (2) Tom Cannon, 0–2 (4) Jairo Riedewald, 0–3 (32) Sydie Peck, 1–3 (53) Stephy Mavididi, 2–3 (83) Jordan James.

Varningar, Leicester: Boubakary Soumare, Jordan James. Sheffield United: Sam McCallum.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leicester: 2-1-2

Sheffield United: 3-1-1

Nästa match:

Leicester: Derby County FC, borta, 6 december

Sheffield United: Stoke City FC, hemma, 6 december