Efterlängtad poäng för Bergnäset – steg åt rätt håll mot Sundsvalls DFF

Kryss mellan Sundsvalls DFF och Bergnäset

Sundsvalls DFF nu elfte, Bergnäset på 14:e plats

Gefle nästa för Sundsvalls DFF

Det har varit en tung period med nio förluster i rad för Bergnäset i division 1 norra dam. Men borta mot Sundsvalls DFF bröts den tunga sviten. Det blev 0–0 i matchen på NP3 Arena, och åtminstone en poäng för Bergnäset.

– Svårspelade förutsättningar i stormen på NP3 Arena. 0–0 är ett relativt rättvist resultat sett till förutsättningarna. Hade hoppats på tre poäng, men viktigast att inte släppa iväg SDFF i tabellen, fler matcher kommer. Stabil laginsats, bra försvar, behöver utveckla vårt anfallsspel, kommenterade Bergnäsets tränare Per-Anders Blind.

Sundsvalls DFF:s tränare Jenny Nilsson tyckte till om matchen:

– Det är lite delade känslor efter dagens match. Vi gör defensivt en jättebra match och syns verkligen att vi hade en annan fotboll i oss än vi visat hittills på hösten. Men bollen vill inte in. Löser vi det och behåller defensiven framöver så kommer vi få med oss vinsterna.

Sundsvalls DFF–Bergnäset – mål för mål

Sundsvalls DFF har två oavgjorda och tre förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Bergnäset har en oavgjord och fyra förluster och 4–12 i målskillnad. Det här var Sundsvalls DFF:s fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Sundsvalls DFF på elfte plats och Bergnäset sist, på 14:e plats.

Söndag 24 augusti möter Sundsvalls DFF Gefle borta 13.00 och Bergnäset möter Täby FK borta 14.00.