Efterlängtad poäng för Team TG – steg åt rätt håll mot Sollentuna FK
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Team TG och Sollentuna FK kryssade
- Team TG nu 16:e, Sollentuna FK på tionde plats
- AFC Eskilstuna nästa för Team TG
Team TG har haft en tuff period med 13 raka förluster i Ettan norra herr. Men hemma mot Sollentuna FK bröts den sviten. Det blev 0–0 i matchen på Umeå Energi Arena och åtminstone en poäng för Team TG.
Sollentuna FK:s sportchef Poja Naderi tyckte till om matchen:
– En rätt så lågintensiv match där vi inte får till det. Poängen är dock viktig. Ettan 2026 är säkrat. Skönt att kunna vända blad och blicka framåt.
Team TG–Sollentuna FK – mål för mål
Team TG har en oavgjord och fyra förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sollentuna FK har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 7–7 i målskillnad. Det här var Team TG:s tredje oavgjorda match den här säsongen.
Med en omgång kvar är Team TG sist i serien medan Sollentuna FK är på tionde plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Team TG FF med 3–1.
På söndag 9 november 15.00 spelar Team TG borta mot AFC Eskilstuna och Sollentuna FK hemma mot Karlberg.
Team TG–Sollentuna FK 0–0
Ettan norra herr, Umeå Energi Arena
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Team TG: 0-1-4
Sollentuna FK: 1-3-1
Nästa match:
Team TG: AFC Eskilstuna, borta, 9 november
Sollentuna FK: Karlbergs BK, hemma, 9 november
Den här artikeln handlar om: