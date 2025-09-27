Efterlängtad poäng för Wolverhampton – steg åt rätt håll mot Tottenham
- Oavgjort i mötet mellan Tottenham och Wolverhampton
- Joao Palhinha kvitterade på tilläggstid
- Leeds nästa för Tottenham
Det har varit en tung period med fem förluster i rad för Wolverhampton i Premier League. Men borta mot Tottenham bröts den tunga sviten. Det blev 1–1 (0–0) i matchen på Tottenham Hotspur Stadium, och åtminstone en poäng för Wolverhampton.
Matchen blev den sjätte i rad utan seger för Wolverhampton.
Tottenham–Wolverhampton – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 54:e minuten innan Santiago Bueno gav Wolverhampton ledningen.
Kvitteringen kom på stopptid, när Joao Palhinha slog till och gjorde mål för Tottenham. 1–1-målet blev matchens sista.
Nästa motstånd för Wolverhampton är Brighton. Lagen möts söndag 5 oktober 15.00 på Molineux Stadium.
Tottenham–Wolverhampton 1–1 (0–0)
Premier League, Tottenham Hotspur Stadium
Mål: 0–1 (54) Santiago Bueno, 1–1 (90) Joao Palhinha.
Varningar, Tottenham: Lucas Bergvall, Joao Palhinha, Xavi Simons. Wolverhampton: Matt Doherty, Joao Gomes.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Tottenham: 2-2-1
Wolverhampton: 0-1-4
Nästa match:
Wolverhampton: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 5 oktober
