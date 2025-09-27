Efterlängtad poäng för Wolverhampton – steg åt rätt håll mot Tottenham

Oavgjort i mötet mellan Tottenham och Wolverhampton

Joao Palhinha kvitterade på tilläggstid

Leeds nästa för Tottenham

Det har varit en tung period med fem förluster i rad för Wolverhampton i Premier League. Men borta mot Tottenham bröts den tunga sviten. Det blev 1–1 (0–0) i matchen på Tottenham Hotspur Stadium, och åtminstone en poäng för Wolverhampton.

Matchen blev den sjätte i rad utan seger för Wolverhampton.

Tottenham–Wolverhampton – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 54:e minuten innan Santiago Bueno gav Wolverhampton ledningen.

Kvitteringen kom på stopptid, när Joao Palhinha slog till och gjorde mål för Tottenham. 1–1-målet blev matchens sista.

Nästa motstånd för Wolverhampton är Brighton. Lagen möts söndag 5 oktober 15.00 på Molineux Stadium.

Tottenham–Wolverhampton 1–1 (0–0)

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 0–1 (54) Santiago Bueno, 1–1 (90) Joao Palhinha.

Varningar, Tottenham: Lucas Bergvall, Joao Palhinha, Xavi Simons. Wolverhampton: Matt Doherty, Joao Gomes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tottenham: 2-2-1

Wolverhampton: 0-1-4

Nästa match:

Wolverhampton: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 5 oktober