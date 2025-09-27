Efterlängtad seger för Huge – bröt förlustsviten mot Skellefteå

Huge vann med 3–0 mot Skellefteå

Mikaela Parner med två mål för Huge

Tredje förlusten i rad för Skellefteå

Det har varit en tung period med sju förluster i rad för Huge i division 1 norra dam. Men borta mot Skellefteå bröts den sviten. Det blev 0–3 (0–3) i matchen på Electrolux Home Arena.

Skellefteås tränare Björn Israelsson tyckte så här om matchen:

– Vi bjuder på deras chanser och mål i första halvlek och då blir svårt vinna matcher. Gör ett riktigt försök i andra halvlek komma ikapp men får inte hål på Huge. Tjejerna ska ha kredd. Vi försöker i andra halvlek göra match av det. Men bara bryta ihop och komma igen. Det är tre matcher kvar att vinna.

Huge tog ett tidigt grepp om matchen och alla målen i 3–0-segern gjordes alltså under första halvlek.

Mikaela Parner gjorde två och Tanja Sandberg Illarionova ett mål för Huge.

Fredag 3 oktober 19.30 spelar Skellefteå borta mot Bergnäset. Huge möter Karlberg hemma på Kastvallen lördag 4 oktober 13.00.