Seger för Sunnanå med 2–1 mot Team TG

Thelma Heikkinen matchvinnare för Sunnanå

Tredje segern för Sunnanå

Det har varit en tung period med fem förluster i rad för Sunnanå i Elitettan. Men hemma mot Team TG bröts den sviten. Det blev 2–1 (0–1) i matchen på Electrolux Home Arena.

Thelma Heikkinen slog till på stopptid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Sunnanå–Team TG – mål för mål

Team TG tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Alexandra Sandström. Team TG såg länge ut att gå mot seger. Med nio minuter kvar att spela kvitterade Sunnanå genom Wilma Dahlgren.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid, när Thelma Heikkinen slog till och gjorde 2–1 för Sunnanå. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Sunnanås tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Team TG:s tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Sunnanå nu ligger på tionde plats i tabellen, och Team TG är på tolfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Sunnanå som så sent som den 14 augusti låg på 14:e plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 23 augusti. Då möter Sunnanå Gamla Upsala SK Dam på Studenternas 14.00. Team TG tar sig an Eskilstuna United hemma 13.00.

Sunnanå–Team TG 2–1 (0–1)

Elitettan, Electrolux Home Arena

Mål: 0–1 (43) Alexandra Sandström, 1–1 (81) Wilma Dahlgren, 2–1 (90) Thelma Heikkinen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunnanå: 1-0-4

Team TG: 1-0-4

Nästa match:

Sunnanå: Gamla Upsala SK, borta, 23 augusti

Team TG: Eskilstuna United DFF, hemma, 23 augusti