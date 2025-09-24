Eggestein och Osterhage heta när Freiburg slog Basel

Freiburg vann med 2–1 mot Basel

Maximilian Eggestein matchvinnare för Freiburg

Philip Otele nätade för Basel

Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Freiburg, som vann hemma mot Basel med 2–1 (1–0) i Europa League på onsdagen.

Freiburg–Basel – mål för mål

Freiburg tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel, genom Patrick Osterhage. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Maximilian Eggestein och ökade ledningen för Freiburg.

Med sex minuter kvar att spela reducerade Basel genom Philip Otele. Men mer än så orkade Basel inte med.

Nästa motstånd för Freiburg är Bologna. Lagen möts torsdag 2 oktober 18.45 på Renato Dall’Ara.

Freiburg–Basel 2–1 (1–0)

Europa League, Europa-Park-Stadion

Mål: 1–0 (31) Patrick Osterhage, 2–0 (57) Maximilian Eggestein, 2–1 (84) Philip Otele.

Varningar, Freiburg: Vincenzo Grifo, Philipp Treu. Basel: Keigo Tsunemoto.

Nästa match:

Freiburg: Bologna, borta, 2 oktober