Eggestein och Osterhage heta när Freiburg slog Basel
- Freiburg vann med 2–1 mot Basel
- Maximilian Eggestein matchvinnare för Freiburg
- Philip Otele nätade för Basel
Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Freiburg, som vann hemma mot Basel med 2–1 (1–0) i Europa League på onsdagen.
Freiburg–Basel – mål för mål
Freiburg tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel, genom Patrick Osterhage. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Maximilian Eggestein och ökade ledningen för Freiburg.
Med sex minuter kvar att spela reducerade Basel genom Philip Otele. Men mer än så orkade Basel inte med.
Nästa motstånd för Freiburg är Bologna. Lagen möts torsdag 2 oktober 18.45 på Renato Dall’Ara.
Freiburg–Basel 2–1 (1–0)
Europa League, Europa-Park-Stadion
Mål: 1–0 (31) Patrick Osterhage, 2–0 (57) Maximilian Eggestein, 2–1 (84) Philip Otele.
Varningar, Freiburg: Vincenzo Grifo, Philipp Treu. Basel: Keigo Tsunemoto.
Nästa match:
Freiburg: Bologna, borta, 2 oktober
