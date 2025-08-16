Kristianstad vann med 2–1 mot Rosengård

Kristianstads sjunde seger på de senaste nio matcherna

Alice Egnér matchvinnare för Kristianstad

Kristianstad vann en målmässigt hemma mot Rosengård i Damallsvenskan på lördagen. 2–1 (1–0) slutade matchen.

Segern var Kristianstads sjunde på de senaste nio matcherna.

Hammarby nästa för Kristianstad

Matchen var mållös till Kristianstad tog ledningen i 34:e minuten, genom Emma Petrovic. Direkt efter pausen ökade Alice Egnér Kristianstads ledning på pass av Amy Sayer.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Emma Pennsäter framspelad av Anastasiya Pabiahaila och reducerade åt Rosengård. Men mer än så orkade Rosengård inte med.

Det här var Kristianstads tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rosengårds sjätte uddamålsförlust.

Kristianstad ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen, medan Rosengård är på åttonde plats.

I nästa match, fredag 22 augusti 19.00, har Kristianstad Hammarby borta på Hammarby IP, medan Rosengård spelar hemma mot Växjö.

Kristianstad–Rosengård 2–1 (1–0)

Damallsvenskan, Kristianstads Fotbollsarena

Mål: 1–0 (34) Emma Petrovic, 2–0 (47) Alice Egnér (Amy Sayer), 2–1 (56) Emma Pennsäter (Anastasiya Pabiahaila).

Varningar, Kristianstad: Mathilde Janzen, Beata Olsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kristianstad: 3-1-1

Rosengård: 1-2-2

Nästa match:

Kristianstad: Hammarby, borta, 22 augusti

Rosengård: Växjö DFF, hemma, 22 augusti