Egnér och Petrovic klev fram hemma mot Rosengård
- Kristianstad vann med 2–1 mot Rosengård
- Kristianstads sjunde seger på de senaste nio matcherna
- Alice Egnér matchvinnare för Kristianstad
Kristianstad vann en målmässigt hemma mot Rosengård i Damallsvenskan på lördagen. 2–1 (1–0) slutade matchen.
Segern var Kristianstads sjunde på de senaste nio matcherna.
Hammarby nästa för Kristianstad
Matchen var mållös till Kristianstad tog ledningen i 34:e minuten, genom Emma Petrovic. Direkt efter pausen ökade Alice Egnér Kristianstads ledning på pass av Amy Sayer.
Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Emma Pennsäter framspelad av Anastasiya Pabiahaila och reducerade åt Rosengård. Men mer än så orkade Rosengård inte med.
Det här var Kristianstads tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rosengårds sjätte uddamålsförlust.
Kristianstad ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen, medan Rosengård är på åttonde plats.
I nästa match, fredag 22 augusti 19.00, har Kristianstad Hammarby borta på Hammarby IP, medan Rosengård spelar hemma mot Växjö.
Kristianstad–Rosengård 2–1 (1–0)
Damallsvenskan, Kristianstads Fotbollsarena
Mål: 1–0 (34) Emma Petrovic, 2–0 (47) Alice Egnér (Amy Sayer), 2–1 (56) Emma Pennsäter (Anastasiya Pabiahaila).
Varningar, Kristianstad: Mathilde Janzen, Beata Olsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Kristianstad: 3-1-1
Rosengård: 1-2-2
Nästa match:
Kristianstad: Hammarby, borta, 22 augusti
Rosengård: Växjö DFF, hemma, 22 augusti
