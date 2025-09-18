Eintracht Frankfurt besegrade Galatasaray efter Jonathan Burkardts dubbel

Eintracht Frankfurt vann med 5–1 mot Galatasaray

Jonathan Burkardt tvåmålsskytt för Eintracht Frankfurt

Can Uzun avgjorde för Eintracht Frankfurt

Det blev Eintracht Frankfurt som gick segrande ur mötet med Galatasaray i Champions League på hemmaplan, med 5–1 (3–1).

Båda lagen är nya i Champions League i år.

Jonathan Burkardt med två mål för Eintracht Frankfurt

Gästerna Galatasaray startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Yunus Akgun slog till framspelad av Leroy Sane, redan i åttonde minuten.

Eintracht Frankfurt kvitterade till 1–1 i 37:e minuten.

Laget tog också ledningen på stopptid i första halvleken, genom Can Uzun på pass av Jonathan Burkardt.

Eintracht Frankfurt ökade ledningen till 3–1 på tilläggstid i första halvleken, genom Jonathan Burkardt framspelad av Fares Chaibi. I 66:e minuten slog Jonathan Burkardt till återigen, på pass av Nathaniel Brown och gjorde 4–1.

I den 75:e minuten ökade Ansgar Knauff ledningen ytterligare.

Eintracht Frankfurts Jonathan Burkardt stod för två mål och ett assist.

Eintracht Frankfurt ligger på första plats i tabellen efter matchen, medan Galatasaray ligger på 35:e plats.

I nästa match, tisdag 30 september 21.00, har Eintracht Frankfurt Atletico Madrid borta på Civitas Metropolitano, medan Galatasaray spelar hemma mot Liverpool.

Eintracht Frankfurt–Galatasaray 5–1 (3–1)

Champions League, Deutsche Bank Park

Mål: 0–1 (8) Yunus Akgun (Leroy Sane), 1–1 (37) Självmål, 2–1 (45) Can Uzun (Jonathan Burkardt), 3–1 (45) Jonathan Burkardt (Fares Chaibi), 4–1 (66) Jonathan Burkardt (Nathaniel Brown), 5–1 (75) Ansgar Knauff.

Varningar, Eintracht Frankfurt: Jonathan Burkardt.

Nästa match:

Eintracht Frankfurt: Atletico de Madrid, borta, 30 september

Galatasaray: Liverpool, hemma, 30 september