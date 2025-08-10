Vittsjö vann med 2–1 mot Piteå

Anna Haddock matchvinnare för Vittsjö

Tredje raka nederlaget för Piteå

Vittsjö vann mot Piteå på Vittsjö IP på söndagen. Matchen i Damallsvenskan slutade 2–1 (1–0). Anna Haddock blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 84 minuter.

Vittsjös fina hemmaform håller i sig. Segern var fjärde raka på Vittsjö IP.

Vittsjö–Piteå – mål för mål

Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Vittsjö tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Hanna Ekengren. Det dröjde till den 74:e minuten innan Cecilia Edlund kvitterade för Piteå.

Men med sex minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Anna Haddock.

Vittsjö har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 10–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Piteå har två vinster och tre förluster och 5–12 i målskillnad. Det här var Vittsjös femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Piteås fjärde uddamålsförlust.

Vittsjö ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen, medan Piteå är på elfte plats.

Söndag 17 augusti 14.00 spelar Vittsjö borta mot Djurgården. Piteå möter Hammarby hemma på JIAB-vallen lördag 16 augusti 13.00.

Vittsjö–Piteå 2–1 (1–0)

Damallsvenskan, Vittsjö IP

Mål: 1–0 (29) Hanna Ekengren, 1–1 (74) Cecilia Edlund, 2–1 (84) Anna Haddock.

Varningar, Vittsjö: Kajsa Lind, Daniela Galic. Piteå: Maggy Henschler.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Vittsjö: 3-1-1

Piteå: 2-0-3

Nästa match:

Vittsjö: Djurgårdens IF DFF, borta, 17 augusti

Piteå: Hammarby, hemma, 16 augusti