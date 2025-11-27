El Aynaoui och El Shaarawy avgjorde hemma mot Midtjylland

Roma vann med 2–1 mot Midtjylland

Stephan El Shaarawy matchvinnare för Roma

Andra raka segern för Roma

Det blev en uddamålsseger för Roma i matchen mot Midtjylland i Europa League på torsdagen. Laget vann med 2–1 (1–0) hemma på Stadio Olimpico.

Roma–Midtjylland – mål för mål

Roma tog en tidig ledning när Neil El Aynaoui slog till på passning från Zeki Celik redan i sjunde minuten.

Stephan El Shaarawy såg till att Roma ökade ledningen med sju minuter kvar att spela.

Reduceringen till 2–1 kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Paulinho slog till och gjorde mål för Midtjylland på pass av Aral Simsir. Men mer än så orkade Midtjylland inte med.

Det här var Romas andra uddamålsseger den här säsongen.

För Roma gör resultatet att laget nu ligger på 15:e plats i tabellen medan Midtjylland är på andra plats.

Torsdag 11 december möter Roma Celtic borta 21.00 och Midtjylland möter Genk hemma 18.45.

Roma–Midtjylland 2–1 (1–0)

Europa League, Stadio Olimpico

Mål: 1–0 (7) Neil El Aynaoui (Zeki Celik), 2–0 (83) Stephan El Shaarawy, 2–1 (87) Paulinho (Aral Simsir).

Varningar, Roma: Bryan Cristante, Gianluca Mancini. Midtjylland: Dario Osorio, Mads Bech Sorensen, Martin Erlic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Roma: 3-0-2

Midtjylland: 4-0-1

Nästa match:

Roma: Celtic FC, borta, 11 december

Midtjylland: KRC Genk, hemma, 11 december