Elfsborg fortsätter vinna mot IFK Göteborg

Elfsborg-seger med 2–0 mot IFK Göteborg

Taylor Silverholt matchvinnare för Elfsborg

Elfsborgs starka defensiv briljerade

IFK Göteborg är lite av ett drömmotstånd för Elfsborg. På måndagen vann Elfsborg på nytt – den här gången hemma på Borås Arena. Matchen i Allsvenskan slutade 2–0 (0–0). Det var Elfsborgs fjärde raka seger mot IFK Göteborg.

Elfsborg–IFK Göteborg – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 59:e minuten innan Taylor Silverholt på pass av Simon Olsson gav Elfsborg ledningen. I 65:e minuten slog Julius Magnusson till framspelad av Simon Olsson och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.

Elfsborg tog hem lagens senaste möte med 4–3 på Borås Arena.

Den 23 augusti möts lagen återigen, då på Gamla Ullevi.

Elfsborg möter Västerås SK i nästa match borta lördag 11 april 15.00. IFK Göteborg möter samma dag Häcken hemma.

Mål: 1–0 (59) Taylor Silverholt (Simon Olsson), 2–0 (65) Julius Magnusson (Simon Olsson).

Varningar, Elfsborg: Sebastian Holmén. IFK Göteborg: Kolbeinn Thordarson, Jonas Bager, Imam Jagne, Alexander Jallow.

