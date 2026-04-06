Elfsborg fortsätter vinna mot IFK Göteborg
Följ Fotbolldirekt på
Google news
IFK Göteborg är lite av ett drömmotstånd för Elfsborg. På måndagen vann Elfsborg på nytt – den här gången hemma på Borås Arena. Matchen i Allsvenskan slutade 2–0 (0–0). Det var Elfsborgs fjärde raka seger mot IFK Göteborg.
Elfsborg–IFK Göteborg – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 59:e minuten innan Taylor Silverholt på pass av Simon Olsson gav Elfsborg ledningen. I 65:e minuten slog Julius Magnusson till framspelad av Simon Olsson och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.
Elfsborg tog hem lagens senaste möte med 4–3 på Borås Arena.
Den 23 augusti möts lagen återigen, då på Gamla Ullevi.
Elfsborg möter Västerås SK i nästa match borta lördag 11 april 15.00. IFK Göteborg möter samma dag Häcken hemma.
Elfsborg–IFK Göteborg 2–0 (0–0)
Allsvenskan, Borås Arena
Mål: 1–0 (59) Taylor Silverholt (Simon Olsson), 2–0 (65) Julius Magnusson (Simon Olsson).
Varningar, Elfsborg: Sebastian Holmén. IFK Göteborg: Kolbeinn Thordarson, Jonas Bager, Imam Jagne, Alexander Jallow.
Nästa match:
Elfsborg: Västerås SK FK, borta, 11 april 15.00
IFK Göteborg: BK Häcken, hemma, 11 april 15.00
Den här artikeln handlar om: