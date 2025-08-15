Elfsborg vann med 3–1 mot Jitex BK

Izabella Bergström avgjorde för Elfsborg

Tredje raka förlusten för Jitex BK

Hemmalaget Elfsborg segrade på Borås Arena mot Jitex BK i Elitettan. 3–1 (2–0) slutade matchen på fredagen.

Elfsborg–Jitex BK – mål för mål

Elfsborg fick en bra start på matchen. Stina Jensen slog till, redan i sjätte minuten.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 24:e minuten, genom Izabella Bergström.

Lördag 23 augusti möter Elfsborg Mallbacken hemma 13.00 och Jitex BK möter Kif Örebro hemma 14.00.

Elfsborg–Jitex BK 3–1 (2–0)

Elitettan, Borås Arena

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elfsborg: 2-0-3

Jitex BK: 2-0-3

Nästa match:

Elfsborg: Mallbackens IF Sunne, hemma, 23 augusti

Jitex BK: Kif Örebro, hemma, 23 augusti