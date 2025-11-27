Elias och Nazaryna klev fram som matchvinnare mot Shamrock Rovers

Shaktar Donetsk segrade – 2–1 mot Shamrock Rovers

Yehor Nazaryna avgjorde för Shaktar Donetsk

Andra raka segern för Shaktar Donetsk

2–1 vann Shaktar Donetsk med borta mot Shamrock Rovers på torsdagen i Conference League herr.

Hamrun nästa för Shaktar Donetsk

Shaktar Donetsk tog ledningen i 23:e minuten genom Kaua Elias på pass av Kaua Tobias.

Yehor Nazaryna ökade Shaktar Donetsks ledning i 77:e minuten.

Reduceringen till 1–2 kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Connor Malley slog till och gjorde mål för Shamrock Rovers. Men mer än så orkade Shamrock Rovers inte med.

Det här var Shaktar Donetsks andra uddamålsseger.

För Shamrock Rovers gör resultatet att laget nu ligger på 35:e plats i tabellen medan Shaktar Donetsk är på fjärde plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 11 december. Då möter Shamrock Rovers Breidablik 18.45. Shaktar Donetsk tar sig an Hamrun borta 21.00.

Shamrock Rovers–Shaktar Donetsk 1–2 (0–1)

Conference League herr

Mål: 0–1 (23) Kaua Elias (Kaua Tobias), 0–2 (77) Yehor Nazaryna, 1–2 (87) Connor Malley.

Varningar, Shamrock Rovers: Roberto Lopes.

Nästa match:

Shamrock Rovers: Breidablik UBK, borta, 11 december

Shaktar Donetsk: Hamrun, borta, 11 december