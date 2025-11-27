Elias och Nazaryna klev fram som matchvinnare mot Shamrock Rovers
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Shaktar Donetsk segrade – 2–1 mot Shamrock Rovers
- Yehor Nazaryna avgjorde för Shaktar Donetsk
- Andra raka segern för Shaktar Donetsk
2–1 vann Shaktar Donetsk med borta mot Shamrock Rovers på torsdagen i Conference League herr.
Hamrun nästa för Shaktar Donetsk
Shaktar Donetsk tog ledningen i 23:e minuten genom Kaua Elias på pass av Kaua Tobias.
Yehor Nazaryna ökade Shaktar Donetsks ledning i 77:e minuten.
Reduceringen till 1–2 kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Connor Malley slog till och gjorde mål för Shamrock Rovers. Men mer än så orkade Shamrock Rovers inte med.
Det här var Shaktar Donetsks andra uddamålsseger.
För Shamrock Rovers gör resultatet att laget nu ligger på 35:e plats i tabellen medan Shaktar Donetsk är på fjärde plats.
Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 11 december. Då möter Shamrock Rovers Breidablik 18.45. Shaktar Donetsk tar sig an Hamrun borta 21.00.
Shamrock Rovers–Shaktar Donetsk 1–2 (0–1)
Conference League herr
Mål: 0–1 (23) Kaua Elias (Kaua Tobias), 0–2 (77) Yehor Nazaryna, 1–2 (87) Connor Malley.
Varningar, Shamrock Rovers: Roberto Lopes.
Nästa match:
Shamrock Rovers: Breidablik UBK, borta, 11 december
Shaktar Donetsk: Hamrun, borta, 11 december
Den här artikeln handlar om: