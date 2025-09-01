Elin Engbe gjorde två mål för Vellinge i segern mot Rosengård

Vellinge segrade – 3–1 mot Rosengård

Elin Engbe med två mål för Vellinge

Seger nummer 13 för Vellinge

Vellinge vann mötet med Rosengård borta med 3–1 (2–1) på måndagen i division 1 södra dam.

Vellinges huvudtränare Roger Nilsson tyckte så här om matchen:

– Rosengård öppnade matchen bäst och tog ledningen redan efter fem minuter. Men vi jobbade oss in i matchen och kvitteringen efter 20 minuter kändes logisk. Ett psykologiskt ledningsmål strax innan halvtid gjorde att vi kunde spela på resultatet i andra halvlek och vårt 3–1 mål med kvarten kvar blev spiken i kistan. Sammanfattningsvis en välspelad match mellan två bra lag där vi var lite hetare i boxarna.

Elin Engbe gjorde två mål, och Johanna Persson ett mål för Vellinge, enda målskytt för Rosengård blev Saga Kristell.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Rosengård på sjätte plats och Vellinge på tredje plats.

Nästa motstånd för Rosengård är Värnamo. Lagen möts lördag 6 september 13.30 på Malmö IP. Vellinge tar sig an Örby borta söndag 7 september 13.00.