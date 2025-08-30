Elliot Stroud blev matchhjälte för Mjällby hemma mot Halmstad

Mjällby vann med 1–0 mot Halmstad

Mjällbys sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Elliot Stroud avgjorde för Mjällby

Matchens enda mål stod Elliot Stroud för i andra halvleken när Mjällby vann i Allsvenskan med 1–0 (0–0) mot Halmstad på hemmaplan.

Det var 14:e matchen i rad utan förlust för Mjällby.

Degerfors nästa för Mjällby

Det här var Mjällbys sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Halmstads tredje uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Mjällby i serieledning och Halmstad på 13:e plats.

När lagen senast möttes vann Mjällby AIF med 3–1.

I nästa match, lördag 13 september, har Mjällby Degerfors borta på Stora Valla 15.00, medan Halmstad spelar hemma mot Norrköping 17.30.

Mjällby–Halmstad 1–0 (0–0)

Allsvenskan, Strandvallen

Mål: 1–0 (80) Elliot Stroud.

Varningar, Mjällby: Abdoulie Manneh. Halmstad: Naeem Mohammed, Villiam Granath, Rami Kaib, Emmanuel Yeboah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mjällby: 4-1-0

Halmstad: 1-1-3

Nästa match:

Mjällby: Degerfors IF, borta, 13 september

Halmstad: IFK Norrköping, hemma, 13 september