Elliot Stroud det stora utropstecknet när Mjällby slog Värnamo
- Seger för Mjällby med 5–0 mot Värnamo
- Mjällbys åttonde seger på de senaste nio matcherna
- Elliot Stroud tremålsskytt för Mjällby
Mjällby besegrade Värnamo borta i Allsvenskan med 5–0 (2–0). Men mycket snack handlade om Elliot Stroud – som gjorde ett hattrick för Mjällby.
Det här var Mjällbys 13:e nolla den här säsongen.
Det här innebär att Mjällby nu har fem segrar i följd i Allsvenskan och har åtta raka segrar på bortaplan.
Mjällby fick en bra start på matchen när Elliot Stroud slog till redan i elfte minuten.
I 18:e minuten ökade ledningen till laget 0–2 när Elliot Stroud på nytt fick träff på pass av Ludwig Malachowski Thorell. I den 49:e minuten fick Värnamo Souleymane Coulibaly utvisad.
Direkt efter pausen ökade Elliot Stroud Mjällbys ledning som med målet fullbordade sitt hattrick.
I 69:e minuten slog Viktor Gustafson till framspelad av Herman Johansson och gjorde 0–4.
Till slut kom också 0–5 genom Alexander Johansson framspelad av Viktor Gustafson i 82:a minuten.
Med en omgång kvar är Värnamo sist i serien medan Mjällby är klara seriesegrare.
Säsongens första möte lagen emellan vann Mjällby AIF med 2–0.
På söndag 9 november 15.00 spelar Värnamo borta mot Sirius och Mjällby hemma mot Häcken.
Värnamo–Mjällby 0–5 (0–2)
Allsvenskan, Finnvedsvallen
Mål: 0–1 (11) Elliot Stroud, 0–2 (18) Elliot Stroud (Ludwig Malachowski Thorell), 0–3 (50) Elliot Stroud, 0–4 (69) Viktor Gustafson (Herman Johansson), 0–5 (82) Alexander Johansson (Viktor Gustafson).
Varningar, Mjällby: Ludvig Tidstrand.
Utvisningar, Värnamo: Souleymane Coulibaly.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Värnamo: 1-1-3
Mjällby: 5-0-0
Nästa match:
Värnamo: IK Sirius, borta, 9 november
Mjällby: BK Häcken, hemma, 9 november
