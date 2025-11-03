Elliot Stroud det stora utropstecknet när Mjällby slog Värnamo

Seger för Mjällby med 5–0 mot Värnamo

Mjällbys åttonde seger på de senaste nio matcherna

Elliot Stroud tremålsskytt för Mjällby

Mjällby besegrade Värnamo borta i Allsvenskan med 5–0 (2–0). Men mycket snack handlade om Elliot Stroud – som gjorde ett hattrick för Mjällby.

Det här var Mjällbys 13:e nolla den här säsongen.

Det här innebär att Mjällby nu har fem segrar i följd i Allsvenskan och har åtta raka segrar på bortaplan.

Elliot Stroud gjorde tre mål för Mjällby

Mjällby fick en bra start på matchen när Elliot Stroud slog till redan i elfte minuten.

I 18:e minuten ökade ledningen till laget 0–2 när Elliot Stroud på nytt fick träff på pass av Ludwig Malachowski Thorell. I den 49:e minuten fick Värnamo Souleymane Coulibaly utvisad.

Direkt efter pausen ökade Elliot Stroud Mjällbys ledning som med målet fullbordade sitt hattrick.

I 69:e minuten slog Viktor Gustafson till framspelad av Herman Johansson och gjorde 0–4.

Till slut kom också 0–5 genom Alexander Johansson framspelad av Viktor Gustafson i 82:a minuten.

Med en omgång kvar är Värnamo sist i serien medan Mjällby är klara seriesegrare.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mjällby AIF med 2–0.

På söndag 9 november 15.00 spelar Värnamo borta mot Sirius och Mjällby hemma mot Häcken.

Värnamo–Mjällby 0–5 (0–2)

Allsvenskan, Finnvedsvallen

Mål: 0–1 (11) Elliot Stroud, 0–2 (18) Elliot Stroud (Ludwig Malachowski Thorell), 0–3 (50) Elliot Stroud, 0–4 (69) Viktor Gustafson (Herman Johansson), 0–5 (82) Alexander Johansson (Viktor Gustafson).

Varningar, Mjällby: Ludvig Tidstrand.

Utvisningar, Värnamo: Souleymane Coulibaly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Värnamo: 1-1-3

Mjällby: 5-0-0

Nästa match:

Värnamo: IK Sirius, borta, 9 november

Mjällby: BK Häcken, hemma, 9 november