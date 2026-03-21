Emersonn gjorde avgörande målet för Toulouse mot Lorient
Toulouse vann med 1–0 på hemmaplan mot Lorient i Ligue 1 herr. Matchens enda mål stod Emersonn för i andra halvleken.
Det här var Toulouses nionde nolla den här säsongen.
Toulouse–Lorient – mål för mål
Toulouse har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lorient har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 8–8 i målskillnad.
Nästa motstånd för Toulouse är PSG. Lagen möts fredag 3 april 20.45 på Parc des Princes.
Toulouse–Lorient 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Stadium Municipal
Mål: 1–0 (81) Emersonn (Cristian Casseres Jr.).
Varningar, Toulouse: Santiago Hidalgo, Aron Doennum. Lorient: Abdoulaye Faye, Jean-Victor Makengo, Noah Cadiou.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Toulouse: 2-1-2
Lorient: 1-3-1
Nästa match:
Toulouse: Paris Saint-Germain, borta, 3 april 20.45
