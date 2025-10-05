Emir Derviskadic matchhjälte för Oddevold mot Utsikten

Seger för Oddevold med 1–0 mot Utsikten

Emir Derviskadic avgjorde för Oddevold

Oddevold höll tätt bakåt

Oddevold vann med 1–0 (1–0) hemma mot Utsikten i Superettan. Matchens enda mål stod Emir Derviskadic för i första halvleken.

Kalmar nästa för Oddevold

Oddevold har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 8–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Utsikten har två vinster och tre förluster och 8–7 i målskillnad. Det här var Oddevolds sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Utsiktens sjunde uddamålsförlust.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast vann IK Oddevold medan matchen dessförinnan slutade oavgjord.

Nästa motstånd för Oddevold är Kalmar. Lagen möts lördag 18 oktober 15.00 på Guldfågeln Arena. Utsikten tar sig an Trelleborg hemma söndag 19 oktober 13.00.

Oddevold–Utsikten 1–0 (1–0)

Superettan, Rimnersvallen

Mål: 1–0 (26) Emir Derviskadic (Oscar Iglicar Berntsson).

Varningar, Oddevold: Morten Sætra. Utsikten: Sebastian Lagerlund, Mass Modou Sise.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oddevold: 2-2-1

Utsikten: 2-0-3

Nästa match:

Oddevold: Kalmar FF, borta, 18 oktober

Utsikten: Trelleborgs FF, hemma, 19 oktober