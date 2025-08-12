Rosengård och Hammarby kryssade

Vilma Koivisto kvitterade i 50:e minuten

Rosengård nu åttonde, Hammarby på andra plats

Rosengård hade greppet om matchen, och ledde med 2–0 efter första halvlek hemma mot Hammarby i Damallsvenskan. I andra halvlek jobbade sig Hammarby in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2–2.

Rosengård–Hammarby – mål för mål

Matchen var mållös till Rosengård tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Anam Imo på pass av Anastasiya Pabiahaila.

Laget gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen, genom Thea Sörbo framspelad av Hanna Andersson. Direkt efter pausen nätade Vilde Hasund framspelad av Ellen Wangerheim och reducerade åt Hammarby.

I 50:e minuten slog Vilma Koivisto till, och kvitterade för Hammarby. Det blev också matchens sista mål.

Det här var Rosengårds tredje oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Rosengård är kvar på åttonde plats, och Hammarby stannar på andra plats, i tabellen.

Lördag 16 augusti möter Rosengård Kristianstad borta 15.00 och Hammarby möter Piteå borta 13.00.

Rosengård–Hammarby 2–2 (2–0)

Damallsvenskan, Malmö IP

Mål: 1–0 (28) Anam Imo (Anastasiya Pabiahaila), 2–0 (40) Thea Sörbo (Hanna Andersson), 2–1 (47) Vilde Hasund (Ellen Wangerheim), 2–2 (50) Vilma Koivisto.

Varningar, Rosengård: Molly Johansson, Samantha Leshnak Murphy.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rosengård: 1-2-2

Hammarby: 3-2-0

Nästa match:

Rosengård: Kristianstad DFF, borta, 16 augusti

Hammarby: Piteå IF DFF, borta, 16 augusti