Oavgjort i mötet mellan IFK Skövde och Ängelholm

Adam Touray kvitterade i 45:e minuten

IFK Skövde nu 16:e, Ängelholm på elfte plats

Det blev en poäng var när IFK Skövde och Ängelholm spelade oavgjort i mötet i Ettan södra herr på Södermalms IP på lördagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Det var sjätte matchen i rad utan seger för Ängelholm.

IFK Skövde–Ängelholm – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till IFK Skövde tog ledningen i 21:a minuten, genom Edin Salihovic.

Ängelholm kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken, genom Adam Touray. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Det här betyder att IFK Skövde är kvar på 16:e och sista plats, och Ängelholm stannar på elfte plats, i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Ängelholms FF med 4–3.

Nästa motstånd för Ängelholm är Torslanda. Lagen möts lördag 30 augusti 13.00 på Ängelholms IP.

IFK Skövde–Ängelholm 1–1 (1–1)

Ettan södra herr, Södermalms IP

Mål: 1–0 (21) Edin Salihovic, 1–1 (45) Adam Touray.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Skövde: 0-2-3

Ängelholm: 0-2-3

Nästa match:

Ängelholm: Torslanda IK, hemma, 30 augusti