En poäng för Auxerre borta mot Paris FC

Oavgjort i mötet mellan Paris FC och Auxerre

Sinaly Diomande kvitterade i 40:e minuten

Paris FC nu tolfte, Auxerre på 18:e plats

Paris FC och Auxerre delade på poängen i mötet på Stade Jean Bouin i Ligue 1 herr. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Paris FC–Auxerre – mål för mål

Paris FC tog ledningen i 32:a minuten genom Ilan Kebbal på straff.

Auxerre kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan genom Sinaly Diomande. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.

Resultatet innebär att Paris FC ligger kvar på tolfte plats och Auxerre sist, på 18:e plats i tabellen.

Den 8 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade de l’Abbe-Deschamps.

Nästa motstånd för Auxerre är Metz. Lagen möts söndag 7 december 17.15 på Stade de l’Abbe-Deschamps.

Paris FC–Auxerre 1–1 (1–1)

Ligue 1 herr, Stade Jean Bouin

Mål: 1–0 (32) Ilan Kebbal, 1–1 (40) Sinaly Diomande.

Varningar, Paris FC: Otavio, Jonathan Ikone. Auxerre: Danny Namaso.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Paris FC: 1-2-2

Auxerre: 0-2-3

Nästa match:

Auxerre: Metz, hemma, 7 december