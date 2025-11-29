En poäng för Auxerre borta mot Paris FC
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort i mötet mellan Paris FC och Auxerre
- Sinaly Diomande kvitterade i 40:e minuten
- Paris FC nu tolfte, Auxerre på 18:e plats
Paris FC och Auxerre delade på poängen i mötet på Stade Jean Bouin i Ligue 1 herr. Matchen slutade 1–1 (1–1).
Paris FC–Auxerre – mål för mål
Paris FC tog ledningen i 32:a minuten genom Ilan Kebbal på straff.
Auxerre kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan genom Sinaly Diomande. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.
Resultatet innebär att Paris FC ligger kvar på tolfte plats och Auxerre sist, på 18:e plats i tabellen.
Den 8 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade de l’Abbe-Deschamps.
Nästa motstånd för Auxerre är Metz. Lagen möts söndag 7 december 17.15 på Stade de l’Abbe-Deschamps.
Paris FC–Auxerre 1–1 (1–1)
Ligue 1 herr, Stade Jean Bouin
Mål: 1–0 (32) Ilan Kebbal, 1–1 (40) Sinaly Diomande.
Varningar, Paris FC: Otavio, Jonathan Ikone. Auxerre: Danny Namaso.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Paris FC: 1-2-2
Auxerre: 0-2-3
Nästa match:
Auxerre: Metz, hemma, 7 december
Den här artikeln handlar om: