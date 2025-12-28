En poäng för Benfica borta mot Braga

Oavgjort mellan Braga och Benfica

Fredrik Aursnes kvitterade i 53:e minuten

Estrela nästa motståndare för Braga

Benfica låg under med 2–1 mot Braga efter första halvlek på bortaplan i Primeira Liga herr. I andra halvlek jobbade sig Benfica in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 2–2.

Det var 16:e matchen i rad utan förlust för Benfica.

Braga–Benfica – mål för mål

Nicolas Otamendi gjorde 1–0 för gästande Benfica efter en knapp halvtimme.

Braga kvitterade när Rodrigo Zalazar hittade rätt på straff i 38:e minuten.

Pau Victor stod för ledningsmålet med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Direkt efter pausen gjorde Fredrik Aursnes mål och kvitterade för Benfica. 2–2-målet blev matchens sista.

Den 10 maj möts lagen återigen, då på Estadio da Luz.

Nästa motstånd för Benfica är Estoril. Lagen möts lördag 3 januari 20.00 på Estadio da Luz.

Braga–Benfica 2–2 (2–1)

Primeira Liga herr, Estadio Municipal de Braga

Mål: 0–1 (29) Nicolas Otamendi, 1–1 (38) Rodrigo Zalazar, 2–1 (45) Pau Victor, 2–2 (53) Fredrik Aursnes.

Varningar, Braga: Joao Moutinho, Ricardo Horta, Gabriel Moscardo. Benfica: Tomas Araujo, Richard Rios.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Braga: 3-1-1

Benfica: 3-2-0

Nästa match:

Benfica: Estoril Praia, hemma, 3 januari 20.00