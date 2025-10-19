En poäng för IFK Östersund borta mot Brage

1–1 mellan Brage och IFK Östersund

Brage nu tredje, IFK Östersund på femte plats

IFK Östersund låg under med 1–0 mot Brage efter första halvlek på bortaplan i division 1 norra dam. I andra halvlek jobbade sig IFK Östersund in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 1–1.

– Tjejerna gjorde en bra kämpa insats tillsammans. Efter en bra start hade vi det jobbigt i första halvlek och Brage hade rättvist en ledning in i paus. Vi pratade om att nu går vi in, krigar om varje mm, ger varandra energi och våga framåt. Vi får en perfekt start, 1–1 direkt och efter det kör båda lagen för att vinna. När krutröken har lagt sig efter slutsignal så står det fortfarande 1–1 på tavlan. Jag är stolt över hur tjejerna tar sig an denna match och att vi når målet med att komma topp fem i årets tabell, kommenterade IFK Östersunds huvudtränare Patrick Davis.

Brages tränare Fredrik Bengtsson tyckte till om matchen:

– Jag tycker vi gör en bra första halvlek med mycket spring i benen i vårt presspel som bidrog till många bollvinster på deras plan halva och där vi kunde skapa mycket, sedan gör vi kanske årets mål enligt min bedömning välförtjänt där vi kombinerar och lockar upp de i etableringen av anfallsspelet för att sedan komma bakom med inspel till en fril Sofia Lissel som sätter 1–0. Dock åker vi på tidigt mål efter avspelar och kommer lite snett in i andra vilket gör att det blir mer kamp i andra halvleken. Men trots det så har vi chanser att kunna göra både ett och två mål men matchen slutar oavgjort, vi avslutar en mycket bra säsong med att vara obesegrade i september och oktober vilket slutar i en tredjeplats så vi är trots allt nöjda med säsongen.

Brage–IFK Östersund – mål för mål

Hemmalagets mål gjordes av Hanna Torstensson medan bortalagets mål noterades på Denise Jensen.

Brage har tre segrar och två oavgjorda och 8–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Östersund har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–7 i målskillnad. Det här var Brages sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Resultaten i sista omgången betyder att Brage slutar på tredje plats i tabellen och IFK Östersund på femte plats.