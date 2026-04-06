En poäng för Middlesbrough borta mot Swansea City

Oavgjort mellan Swansea City och Middlesbrough

Tommy Conway kvitterade i 75:e minuten

Leicester blir nästa motstånd för Swansea City

Middlesbrough låg under med 2–1 mot Swansea City efter första halvlek på bortaplan i Championship. I andra halvlek jobbade sig Middlesbrough in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 2–2.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Swansea City.

Swansea City–Middlesbrough – mål för mål

Middlesbrough gjorde första målet när Alex Bangura gjorde målet framspelad av Tommy Conway redan i tolfte minuten. I 20:e minuten kvitterade Swansea City när Zan Vipotnik fick träff på straff. Zan Vipotnik stod för ledningsmålet med sitt mål på tilläggstid i första halvleken på straff.

Det dröjde till den 75:e minuten innan Tommy Conway på straff kvitterade för Middlesbrough. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Swansea City har en seger, två oavgjorda och två förluster och 7–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Middlesbrough har tre oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Middlesbrough med 1–0.

Nästa motstånd för Swansea City är Leicester. Middlesbrough tar sig an Portsmouth hemma. Båda matcherna spelas lördag 11 april 16.00.

Swansea City–Middlesbrough 2–2 (2–1)

Championship, Swansea.com Stadium

Mål: 0–1 (12) Alex Bangura (Tommy Conway), 1–1 (20) Zan Vipotnik, 2–1 (45) Zan Vipotnik, 2–2 (75) Tommy Conway.

Varningar, Swansea City: Goncalo Franco, Ji-Sung Eom. Middlesbrough: Riley McGree, Tommy Conway, Alan Browne.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 1-2-2

Middlesbrough: 0-3-2

Nästa match:

Swansea City: Leicester City FC, borta, 11 april 16.00

Middlesbrough: Portsmouth FC, hemma, 11 april 16.00