En poäng för Watford borta mot Portsmouth

Oavgjort mellan Portsmouth och Watford

Adrian Segecic kvitterade i 79:e minuten

Portsmouth nu 17:e, Watford på 16:e plats

Watford låg under med 1–0 mot Portsmouth efter första halvlek på bortaplan i Championship. I andra halvlek jobbade sig Watford in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 2–2.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Portsmouth.

Portsmouth–Watford – mål för mål

Portsmouth började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Yang Min-Hyeok till. Direkt efter pausen nätade Imran Louza och kvitterade för Watford.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Rocco Vata träff och gav Watford ledningen.

Adrian Segecic kvitterade för Portsmouth med knappa kvarten kvar. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Portsmouths tredje oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Portsmouth nu ligger på 17:e plats i tabellen och Watford är på 16:e plats. Så sent som den 26 september låg Watford på 21:a plats i tabellen.

Den 21 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa match möter Portsmouth Middlesbrough hemma och Watford möter Oxford United hemma. Båda matcherna spelas lördag 4 oktober 16.00.

Portsmouth–Watford 2–2 (1–0)

Championship, Fratton Park

Mål: 1–0 (5) Yang Min-Hyeok, 1–1 (46) Imran Louza, 1–2 (56) Rocco Vata, 2–2 (79) Adrian Segecic.

Varningar, Portsmouth: Marlon Pack, Yang Min-Hyeok. Watford: Imran Louza, Max Alleyne, Jeremy Petris, Egil Selvik, Mattie Pollock.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 1-2-2

Watford: 1-2-2

Nästa match:

Portsmouth: Middlesbrough FC, hemma, 4 oktober

Watford: Oxford Utd, hemma, 4 oktober