En poäng hemma mot Örby för Ifö Bromölla

Örby hade greppet om matchen, och ledde med 2–1 efter första halvlek borta mot Ifö Bromölla i division 1 södra dam. I andra halvlek jobbade sig Ifö Bromölla in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2–2.

Matchen blev den tionde i rad utan seger för Ifö Bromölla.

Ifö Bromölla–Örby – mål för mål

Maja Järvensivu och Ebba Järvensivu gjorde hemmalagets mål, medan Lova Mobaeck gjorde båda målen för bortalaget.

Ifö Bromölla har två oavgjorda och tre förluster och 9–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Örby har två oavgjorda och tre förluster och 4–9 i målskillnad. Det här var Ifö Bromöllas femte oavgjorda match den här säsongen.

I nästa match möter Ifö Bromölla Zenith borta på söndag 24 augusti 14.00. Örby möter Qviding fredag 22 augusti 18.30 hemma.