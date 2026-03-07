En poäng hemma mot Udinese för Atalanta

Atalanta och Udinese kryssade

Gianluca Scamacca kvitterade i 79:e minuten

Atalanta nu sjunde, Udinese på tionde plats

Udinese hade greppet om matchen och ledde med 1–0 efter första halvlek borta mot Atalanta i Serie A. I andra halvlek jobbade sig Atalanta in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen och matchen slutade 2–2.

Atalanta–Udinese – mål för mål

Udinese tog ledningen i 39:e minuten genom Thomas Kristensen.

I 55:e minuten nätade Keinan Davis och gjorde 0–2. I den 75:e minuten reducerade Gianluca Scamacca för Atalanta. Gianluca Scamacca, återigen, kvitterade för Atalanta med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Atalanta har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 9–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Udinese har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–7 i målskillnad.

Det här betyder att Atalanta är kvar på sjunde plats och Udinese stannar på tionde plats, i serien.

Lagens första möte för säsongen vann Udinese med 1–0.

Atalanta tar sig an Inter i nästa match borta lördag 14 mars 15.00. Udinese möter samma dag 20.45 Juventus hemma.

Atalanta–Udinese 2–2 (0–1)

Serie A, New Balance Arena

Mål: 0–1 (39) Thomas Kristensen, 0–2 (55) Keinan Davis, 1–2 (75) Gianluca Scamacca, 2–2 (79) Gianluca Scamacca.

Varningar, Atalanta: Marten De Roon. Udinese: Maduka Okoye, Branimir Mlacic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atalanta: 3-1-1

Udinese: 1-1-3

Nästa match:

Atalanta: Inter, borta, 14 mars 15.00

Udinese: Juventus, hemma, 14 mars 20.45