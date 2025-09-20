Enskede tog ännu en seger – 3–0 mot Skultorp

Enskede segrade – 3–0 mot Skultorp

Enskedes åttonde seger på de senaste nio matcherna

Fjärde raka segern för Enskede

Enskede är svårslaget i division 1 mellersta dam. Mot Skultorp hemma på Enskede IP på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 3–0 (1–0) och har nu fyra segrar i rad.

Skultorps tränare Thomas Sjökvist tyckte så här om matchen:

– En rättvis seger för Enskede. Vi gör riktigt bra första 30 min men sista delen av första halvlek tar Enskede över mer. I andra har vi det lite jobbigare, Enskede duktiga på att nyttja små misstag från oss. De är raka i sitt spel och det går fort när de ställer om. Vi tar med oss en del positiva delar i vårt spel till kommande matcher men idag räcker vi inte riktigt till.

Segeltorp Fotboll nästa för Enskede

Hemmalagets mål gjordes av Isabelle Hanna, Tilda Krusnell och Inez Törner.

Med fyra omgångar kvar är Enskede på andra plats i tabellen medan Skultorp är på åttonde plats.

Enskede tar sig an Segeltorp Fotboll i nästa match hemma söndag 28 september 16.00. Skultorp möter P 18 IK hemma lördag 27 september 12.00.