Enskede vann med 3–0 mot Degerfors

Enskede segrade – 3–0 mot Degerfors

Enskedes femte seger på de senaste sex matcherna

14:e segern för Enskede

Enskede tog ledningen mot Degerfors på bortaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i division 1 mellersta dam på lördagen slutade 3–0.

– Vi mötte ett mycket bra Enskede för dagen. Vi gör ändå en mycket bra insats i 60 minuter. Rättvist resultat, något mål för mycket, kommenterade Degerfors tränare Thomas Bengtson.

Segern var Enskedes femte på de senaste sex matcherna.

Husqvarna nästa för Enskede

Bortalagets mål gjordes av Nicole Lundström, Jenny Mattsson och Tilda Pingani.

Resultatet innebär att Degerfors ligger kvar på åttonde plats och Enskede på andra plats i tabellen.

I nästa match, söndag 7 september 14.00, har Degerfors Västerås SK borta på Hitachi Energy Arena, medan Enskede spelar hemma mot Husqvarna.