Enzo Boyomo poängräddare för Osasuna – på övertid mot Mallorca

Mallorca och Osasuna kryssade

Enzo Boyomo kvitterade på stopptid

Real Oviedo blir nästa motstånd för Mallorca

Osasuna såg ut att gå mot förlust i lördagens match mot Mallorca i La Liga. Hemmalaget ledde med 2–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Enzo Boyomo till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Osasuna.

Matchen blev den sjätte i rad utan seger för Osasuna.

Mallorca–Osasuna – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Vedat Muriqi på straff gav Mallorca ledningen.

I 66:e minuten slog Vedat Muriqi till på nytt och gjorde 2–0.

Raul Garcia såg med åtta minuter kvar att spela till att Osasuna reducerade efter pass från Ruben Garcia.

Kvitteringen kom på tilläggstid när Enzo Boyomo slog till och gjorde mål för Osasuna. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Mallorcas fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Den 8 mars tar lagen sig an varandra igen.

Fredag 5 december 21.00 spelar Mallorca borta mot Real Oviedo. Osasuna möter Levante hemma på El Sadar måndag 8 december 21.00.

Mallorca–Osasuna 2–2 (0–0)

La Liga

Mål: 1–0 (62) Vedat Muriqi, 2–0 (66) Vedat Muriqi, 2–1 (82) Raul Garcia (Ruben Garcia), 2–2 (90) Enzo Boyomo.

Varningar, Mallorca: Pablo Maffeo, Samu Costa, Mateo Joseph. Osasuna: Sergio Herrera, Enzo Boyomo, Abel Bretones, Aimar Oroz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallorca: 1-2-2

Osasuna: 0-2-3

Nästa match:

Mallorca: Real Oviedo, borta, 5 december

Osasuna: UD Levante, hemma, 8 december