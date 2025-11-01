Eskilsminne besegrade IFK Skövde på bortaplan

Eskilsminne vann med 3–1 mot IFK Skövde

Hampus Stoltz avgjorde för Eskilsminne

Tredje förlusten i följd för IFK Skövde

Eskilsminne vann matchen borta mot IFK Skövde i Ettan södra herr på lördagen. 1–3 (0–2) slutade matchen.

Jönköping nästa för Eskilsminne

Christian Ljungberg slog till redan i sjunde minuten och gav Eskilsminne en tidig ledning.

I 26:e minuten gjorde Eskilsminne 0–2 genom Hampus Stoltz. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Edin Salihovic och reducerade åt IFK Skövde. Fler mål än så blev det inte för IFK Skövde.

Men med fem minuter kvar att spela ökade Eskilsminne ledningen genom Melvin Larsson. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

IFK Skövde har två vinster och tre förluster och 7–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Eskilsminne har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 12–7 i målskillnad.

Med en omgång kvar är IFK Skövde sist i serien medan Eskilsminne är på elfte plats. Ett fint lyft för Eskilsminne som låg på 15:e plats så sent som den 4 oktober.

Motståndare i sista omgången för Eskilsminne är Jönköping. Lagen möts lördag 8 november 15.00 på Harlyckans IP.

IFK Skövde–Eskilsminne 1–3 (0–2)

Ettan södra herr, Södermalms IP

Mål: 0–1 (7) Christian Ljungberg, 0–2 (26) Hampus Stoltz, 1–2 (58) Edin Salihovic, 1–3 (85) Melvin Larsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Skövde: 2-0-3

Eskilsminne: 3-1-1

Nästa match:

Eskilsminne: Jönköpings Södra IF, hemma, 8 november