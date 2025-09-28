Eskilstuna United segrade i toppmötet mot Umeå

Eskilstuna United vann med 2–1 mot Umeå

Eskilstuna Uniteds sjätte seger på de senaste sju matcherna

Rylie Rae Combs avgjorde för Eskilstuna United

Det var toppmatch i Elitettan under söndagen när Umeå tog emot serieledande Eskilstuna United. Eskilstuna United vann matchen med 2–1 (1–1).

Rylie Rae Combs blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål på stopptid.

Segern var Eskilstuna Uniteds sjätte på de senaste sju matcherna.

Efter 19 matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för Umeå.

Umeå–Eskilstuna United – mål för mål

Eskilstuna United tog ledningen i 21:a minuten, genom Gabrielle Rose Rennie.

Umeå kvitterade till 1–1 i 39:e minuten, när Emma Åström fick träff. Det matchavgörande målet kom på stopptid, när Rylie Rae Combs slog till och gjorde 1–2 för Eskilstuna United.

Det här var Eskilstuna Uniteds femte uddamålsseger.

För Eskilstuna United gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Umeå är på tredje plats.

Söndag 5 oktober möter Umeå Team TG borta 13.00 och Eskilstuna United möter Uppsala IK Dam hemma 16.00.

Umeå–Eskilstuna United 1–2 (1–1)

Elitettan, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (21) Gabrielle Rose Rennie, 1–1 (39) Emma Åström, 1–2 (90) Rylie Rae Combs.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Umeå: 0-4-1

Eskilstuna United: 4-1-0

Nästa match:

Umeå: Team TG FF, borta, 5 oktober

Eskilstuna United: IK Uppsala Fotboll, hemma, 5 oktober