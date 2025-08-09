Eskilstuna United segrade mot Elfsborg

Eskilstuna United vann med 2–0 mot Elfsborg

Eskilstuna Uniteds sjätte seger på de senaste sju matcherna

Gabrielle Rose Rennie avgjorde för Eskilstuna United

Eskilstuna United tog greppet om hemmamatchen mot Elfsborg på lördagen redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Elitettan slutade 2–0.

Elfsborgs assisterande tränare Johan Lundwall tyckte så här om matchen:

– Ruskigt tuff bortamatch idag, vi blir hårt straffade tycker jag. Vi är någonstans ändå stolta över den glöden som våra tjejer visar idag och såsom de krigar på. Vi får en extremt märklig straff emot oss i andra halvlek en liten stund efter att vi missat ett friläge det blir ganska avgörande för slutresultatet.

Segern var Eskilstuna Uniteds sjätte på de senaste sju matcherna.

Eskilstuna United–Elfsborg – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Eskilstuna United tog ledningen i 38:e minuten, genom Gabrielle Rose Rennie. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Inka Sarjanoja på straff och ökade ledningen för Eskilstuna United. Det blev också matchens sista mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Eskilstuna United på tredje plats och Elfsborg på sjunde plats.

Eskilstuna United tar sig an Trelleborg i nästa match borta onsdag 13 augusti 18.00. Elfsborg möter Jitex BK hemma fredag 15 augusti 18.00.

Eskilstuna United–Elfsborg 2–0 (1–0)

Elitettan, Tunavallen

Mål: 1–0 (38) Gabrielle Rose Rennie, 2–0 (58) Inka Sarjanoja.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eskilstuna United: 4-0-1

Elfsborg: 1-0-4

Nästa match:

Eskilstuna United: Trelleborgs FF, borta, 13 augusti

Elfsborg: Jitex BK, hemma, 15 augusti