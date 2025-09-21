Eskilstuna United upp i topp efter trepoängare mot ÖSK

Eskilstuna United vann med 2–0 mot ÖSK

Eskilstuna Uniteds femte seger på de senaste sex matcherna

Eskilstuna Uniteds Gabrielle Rose Rennie tvåmålsskytt

Tack vare 2–0 (0–0) hemma mot ÖSK är Eskilstuna United ny serieledare i Elitettan. Laget ligger på samma poäng som tvåan IK Uppsala men toppar tabellen. Efter söndagens match på Tunavallen ligger ÖSK på elfte plats.

ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren:

– Vi lyfter vår prestation betydligt jämfört med de senaste matcherna men får tyvärr inte med oss några poäng hem.

Eskilstuna United har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Segern var Eskilstuna Uniteds femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Umeå nästa för Eskilstuna United

Eskilstuna Uniteds enda målskytt blev Gabrielle Rose Rennie med sina två mål.

I nästa omgång har Eskilstuna United Umeå borta på Umeå Energi Arena, söndag 28 september 14.00. ÖSK spelar hemma mot Mallbacken fredag 26 september 19.00.