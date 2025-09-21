Eskilstuna United upp i topp efter trepoängare mot ÖSK
- Eskilstuna United vann med 2–0 mot ÖSK
- Eskilstuna Uniteds femte seger på de senaste sex matcherna
- Eskilstuna Uniteds Gabrielle Rose Rennie tvåmålsskytt
Tack vare 2–0 (0–0) hemma mot ÖSK är Eskilstuna United ny serieledare i Elitettan. Laget ligger på samma poäng som tvåan IK Uppsala men toppar tabellen. Efter söndagens match på Tunavallen ligger ÖSK på elfte plats.
ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren:
– Vi lyfter vår prestation betydligt jämfört med de senaste matcherna men får tyvärr inte med oss några poäng hem.
Eskilstuna United har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.
Segern var Eskilstuna Uniteds femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.
Umeå nästa för Eskilstuna United
Eskilstuna Uniteds enda målskytt blev Gabrielle Rose Rennie med sina två mål.
I nästa omgång har Eskilstuna United Umeå borta på Umeå Energi Arena, söndag 28 september 14.00. ÖSK spelar hemma mot Mallbacken fredag 26 september 19.00.
