Eskilstuna United upp i topp efter trepoängare mot ÖSK

  • Eskilstuna United vann med 2–0 mot ÖSK

  • Eskilstuna Uniteds femte seger på de senaste sex matcherna

  • Eskilstuna Uniteds Gabrielle Rose Rennie tvåmålsskytt

Tack vare 2–0 (0–0) hemma mot ÖSK är Eskilstuna United ny serieledare i Elitettan. Laget ligger på samma poäng som tvåan IK Uppsala men toppar tabellen. Efter söndagens match på Tunavallen ligger ÖSK på elfte plats.

ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren:

– Vi lyfter vår prestation betydligt jämfört med de senaste matcherna men får tyvärr inte med oss några poäng hem.

Eskilstuna United har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Segern var Eskilstuna Uniteds femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Umeå nästa för Eskilstuna United

Eskilstuna Uniteds enda målskytt blev Gabrielle Rose Rennie med sina två mål.

I nästa omgång har Eskilstuna United Umeå borta på Umeå Energi Arena, söndag 28 september 14.00. ÖSK spelar hemma mot Mallbacken fredag 26 september 19.00.

