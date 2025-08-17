Eskilstuna United vann med 4–0 mot BK Häcken Utveckling

Eskilstuna Uniteds sjunde seger på de senaste nio matcherna

Michaela Van Den Bulk matchvinnare för Eskilstuna United

Eskilstuna United tog ledningen mot BK Häcken Utveckling på hemmaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Elitettan på söndagen slutade 4–0.

Segern var Eskilstuna Uniteds sjunde på de senaste nio matcherna.

Team TG nästa för Eskilstuna United

Matchen förblev jämn målmässigt till Eskilstuna United tog ledningen i 26:e minuten, genom Michaela Van Den Bulk. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Felicia Rogic och ökade ledningen för Eskilstuna United.

I 75:e minuten ökade Viivi Ollonqvist ledningen ytterligare.

Eskilstuna United gjorde också 4–0 genom Wilma Öhman i 89:e minuten.

Det här betyder att Eskilstuna United ligger kvar på fjärde plats i tabellen, och BK Häcken Utveckling på nionde plats. Ett fint lyft i tabellen för BK Häcken Utveckling som så sent som den 26 juli låg på 13:e plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 23 augusti. Då möter Eskilstuna United Team TG på Umeå Energi Arena 13.00. BK Häcken Utveckling tar sig an Bollstanäs hemma 15.00.

Eskilstuna United–BK Häcken Utveckling 4–0 (1–0)

Elitettan, Tunavallen

Mål: 1–0 (26) Michaela Van Den Bulk, 2–0 (58) Felicia Rogic, 3–0 (75) Viivi Ollonqvist, 4–0 (89) Wilma Öhman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eskilstuna United: 3-0-2

BK Häcken Utveckling: 2-0-3

Nästa match:

Eskilstuna United: Team TG FF, borta, 23 augusti

BK Häcken Utveckling: Bollstanäs SK, hemma, 23 augusti